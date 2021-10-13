Троє п’яних чоловіків влаштували стрілянину у парку Івана Франка

Патрульні затримали трьох нетверезих чоловіків, які влаштували стрілянину у парку імені Івана Франка у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівщини.

Інцидент трапився 13 жовтня близько 12 год. Патрульні отримали виклик, що у парку імені Івана Франка невідомі особи стріляють у повітря з пістолета.

Поліцейські негайно приїхали на місце події та виявили трьох чоловіків, які розпивали алкоголь на лавці. Ними виявилися 26 та 32-річні львів’яни і 34-річний мешканець Львівщини. Під час поверхневої перевірки в останнього був пістолет, а неподалік лежали гільзи.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом трьох чоловіків доставили у відділ поліції для встановлення обставин.

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Фото: патрульна поліція