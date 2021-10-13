Національна ідея: у Львові відзначили літературних меценатів

У Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці провели творчу зустріч із відомим українським поетом, директором київського видавництва «Український пріоритет» Володимиром Шовкошитним, а також вручили відзнаки кращим літературним меценатам. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Володимир Шовкошитний під час зустрічі наголосив на важливості жертовного служіння нації в наш час, необхідності єдиного вектора національного розвитку та соборності, де одні герої, одна пошанована історія і одна національна мрія – бути першими у світі.

Тако Володимир Шовкошитний вручив нагороди видавництва – гран-прі – меценату Богдану Гагалюку, Золотого цапа імені Івана Драча і крилату Ніку – Марії Ткачівській, премію імені Петра Сороки – Ількові Колодію та премію імені Пантелеймона Куліша – Любі Долик.

Як зауважив директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник, чи найважливіше, що зробив поет Володимир Шовкошитний у своєму житті, організував «Союз-Чорнобиль» і боротьбу за ліквідацію наслідків катастрофи, відстоював права потерпілих і ліквідаторів катастрофи.

«В основі світогляду і творчого шляху Володимира Шовкошитного лежить трисуть українського національного духу: національної ідеології, національної ідеї і національної волі», – додав завідувач відділу україніки, представника ОУН «Держава» Євгена Салевич.

Творчу зустріч із нагородженням меценатів відвідали громадські і культурні діячі: Ігор Кузьмак, Роман Ковальчук, Ростислав Шмагало, Роман Базилевич, Павло Салевич, Ігор Держко, Зеновій Бокійчук, Василь Лаба, Василь Семенюк, Віра Олеш, Роман Андрусяк, Володимир В’язівський, Володимир Гаюк, Галина Чубай, Ігор Копчик, Іван Гавалюк, Ігор Данилиха, Микола Обідняк, Михайло Рудак, Роман Голубович, Ольга Антоник, Юрій Дубленич, Петро Довгань, Петро Байса та інші.

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