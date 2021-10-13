Нацгвардія позбувається радянського озброєння

Замість автоматів Калашникова українські військові візьмуть в руки сучасні гвинтівки (UAR-15). Замість застарілих снайперських гвинтівок Драгунова – (UAR-10). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

За словами заступника директора департаменту логістики головного управління Національної гвардії України Сергія Гриценко, під час зборів із начальниками служб (відділень) озброєння Національної гвардії України, що проходили на Вінниччині, фахівці по озброєнню на практиці вивчали нові зразки озброєння, наближені до стандартів НАТО.

«Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням. Сьогодні перший етап переоснащення вже виконаний. Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56.

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Снайпери замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва. Використовуються протитанкові ракетні комплекси виробництва конструкторського бюро «Луч»: «Стугна» і «Корсар». Щодо броньованої техніки – на озброєнні вже перебуває БТР-3 і БТР-4 українського виробництва. Ми переоснащуємось відповідно до стандартів НАТО », – повідомив Сергій Гриценко.

У планах Національної гвардії забезпечити новітньою технікою та зброєю усі військові частини оперативного призначення, розповів під час зборів начальник відділу озброєння управління озброєння й техніки департаменту логістики головного управління Національної гвардії України полковник Олександр Зайцев.

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