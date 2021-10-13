На концерті у Львівській опері збиратимуть гроші на Музей Голодомору

У суботу, 20 листопада, у Львівській опері відбудеться благодійний концерт на підтримку експозиції Музею Голодомору. Про це під час брифінгу 13 жовтня повідомили члени ініціативної групи з організації мистецького вечора, передає кореспондентка Львівського порталу.

Саме із Львівщини стартує серія благодійних концертів на підтримки експозиції Музею Голодомору у Києві.

«Ми запрошуємо підприємців, представників культури, освіти, громадськості, взяти участь у цьому вечорі», – наголосив голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору Іван Васюник.

Як повідомив директор оперного театру Василь Вовкун, у програмі мистецького вечора лунатиме твір Густава Малера «Воскресіння».

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«У цьому творі візьмуть участь понад 150 музикантів, більш як 100 хористів, солістками стануть Ольга Кульчинська та Тетяна Вахновська», – зазначив режисер.

Як розповіли представники ініціативної групи, з травня 2021 року підприємці Львова та Львівщини вже активно долучилися до фінансування проєкту творення експозиції Музею Голодомору.

Зокрема, свої перші благодійні внески на загальну суму в 1 400 000 гривень зробили ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика», ПРАТ «Львівський холодокомбінат» і деякі підприємці.

Також у 2020-2021 роках вагомими внесками проєкт підтримали й міжнародні компанії – лідер українського IT-ринку компанія SoftServe та міжнародна поштово-логістична компанія Meest.

«Хочу висловити особливі слова подяки львівській спільноті, яка першою підтримала ідею проведення мистецького вечора для благодійників і тим самим творить унікальний прецедент єдності й партнерства», – додав Іван Васюник.

Нагадаємо, до кінця листопада в Україні покажуть, як виглядатиме майбутня експозиція Музею Голодомору.

Додамо, раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні відбудуться два благодійні вечори для збору коштів задля спорудження Музею Голодомору.