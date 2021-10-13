Курсантам Академії сухопутних військ призначено стипендії Верховної Ради

На площі Конституції у Києві з нагоди Дня захисників і захисниць України Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вручив сертифікати на призначення стипендій на 2021-2022 навчальний рік 53 курсантам. Серед стипендіатів – 9 вихованців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Стипендії призначено за особливі успіхи в навчанні і науковій діяльності та зразкову військову дисципліну.

Серед кращих курсантів України вихованці факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ у Львові — Роман Севастьян, Артур Яловий та Руслана Пашківська, факультету ракетних військ і артилерії — Валерій Бородавчено, Інституту морально-психологічного забезпечення — Ірина Збожна, Олександр Вєлічко, Міла Вербицька, Анастасія Дьоміна та Олександра Падагуц.

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«Щиро вдячний Голові Верховної Ради та всім народним обранцям за підтримку майбутніх офіцерів Збройних Сил України. А нашим відмінникам — за старанність й зразковість в опануванні військовою справою», — зазначив з нагоди події начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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