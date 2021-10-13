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Біля Золочева пішохід потрапив під колеса мікроавтобуса

Наталя Дуляба

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Біля Золочева водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив 45-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок вночі, 12 жовтня, у селі Єлиховичі, що відразу біля Золочева. Тут на трасі Золочів – Ясенів 37-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter, мешканець Черкаської області, збив пішохода.

Внаслідок наїзду 45-річного жителя Золочівщини госпіталізували із травмами.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі із позбавленням водійських прав до трьох років або без такого.

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Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці, триває слідство.

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