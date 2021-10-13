25-річний львів’янин організував постачання наркотиків до Личаківської колонії

Поліцейські викрили злочинне угрупування із шести осіб, яке займалося постачанням та збутом наркотиків у Личаківську виправну колонію у Львові. «Працювало» угрупування під контролем 25-річного так званого «смотрящого», який відбував у виправній установі покарання. Серед зловмисників були як арештовані, так і особи з «волі». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, що організував протиправну діяльність 25-ти річний львів’янин, який є засуджений до чотирьох років позбавлення волі за розбій. Він, маючи авторитет та зв’язки у кримінальних колах, отримав статус так званого «смотрящого» за одним із відділенням у Личаківській виправній колонії у Львові. З-поміж її утриманців обрав учасників, які увійшли до складу злочинної групи. Також долучив осіб, які раніше відбували у колонії покарання.

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Її учасники налагодили канал постачання та збуту наркотиків та психотропів у в’язниці. У кожного з них були свої ролі: збір коштів із засуджених, придбання та постачання наркотиків до установи, підбір кур’єрів та збут. Доставляли наркотики до виправної колонії шляхом так званих «перекидів».

10 жовтня одного з учасників групи правоохоронці затримали під час спроби доставити товар на територію колонії. Крім того, за місцями утримання підозрюваних та їх проживання провели санкціоновані обшуки. Вилучили наркотики, мобільні телефони та банківські картки.

11-12 жовтня на підставі отриманих доказів шістьом учасникам угруповання слідчі повідомили про підозру.

Щодо затриманого учасника злочинної групи, то вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, щодо решти – про їх перевід до інших виправних установ. Досудове розслідування триває.

Додамо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термі від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Фото: поліція