У Львові висадять майже сотню дерев на честь загиблих на Донбасі Героїв

До Дня захисників та захисниць у Львові створять Парк пам’яті. Відтак 13 жовтня вздовж дороги, що з’єднує Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні та Високий Замок, висадять 96 іменних дерев, присвячених загиблим на Донбасі Героям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як відомо, на початку жовтня сесія Львівської міськради прийняла рішення створити парк пам’яті львів’ян, що загинули на війні на Донбасі. Його створення передбачає висадку майже сотні дерев, серед яких – яблуні, груші та інші квітучі дерева. Їх висадять спільно із родинами Героїв. Кожне дерево буде іменне.

Локацію для створення парку пам’яті та висадки іменних дерев обрали спільно із родинами полеглих бійців.

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«Зараз якраз чудовий осінній період висадки дерев, тому ми користуємося і можливостями погодних умов, і тим, що ми нарешті знайшли місце, яке сподобалось родинам загиблих. Це місце є в серці Львова, яке з’єднує Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні із Високим Замком. Це буде іменний парк, де родини зможуть посадити своє деревце, присвячене своїй рідній людині, з пам’ятною табличкою. Це дійсно вдало підібране місце, яке буде знаходитись в культурному історичному місці для Львова», – розповіла керівниця Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Світлана Ткачук.

В управлінні екології та природних ресурсів зазначають, концепцією парку є райський куточок серед міста, з якого можна подивитись на гарні краєвиди і відпочити душею, знайти спокій і пам’ять.

«Ми закупили переважно декоративні яблуні, так звані «райські». Концепцією є райський куточок серед міста, з якого можна подивитись на гарні краєвиди і відпочити душею, знайти спокій і пам’ять. Ми хочемо, щоб цей парк був декоративний весною, коли все цвіте, тому ми висадимо там різні види яблунь та інших декоративних квітучих дерев, аби вони зацвітали одне за одним і могли на місяць-півтора довше квітнути. Також восени там будуть яблучка різного кольору. Туди прилітатимуть пташки», – акцентувала керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

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Фото: ЛМР