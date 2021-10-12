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У Львові планують реставрувати відому скульптуру на каплиці Боїмів

Аліса Белей

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Львівські реставратори досліджують скульптуру скорботного Христа на родинній усипальниці Боїмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Незабаром за результатами досліджень буде визначено, де реставруватимуть скульптуру: на місці чи у реставраційних майстернях.

Довідка. Каплиця Боїмів – пам’ятки архітектури у стилі нідерландського маньєризму початку XVIІ століття. Вона розташована на площі Катедральній, 1 у Львові. Скульптура скорботного Ісуса на даху каплиці зроблена з каменя з використанням металу, з якого виготовлений вінок.

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Іконографія скорботного Ісуса найчастіше зустрічається в народному мистецтві, у придорожніх каплицях. Чому саме таку скульптуру вирішив поставити на родинній каплиці заможний купець Боїм? Цього достеменно не відомо, як і не виявлено ніяких первинних витоків, невідоме ім’я автора цієї знаменитої скульптури.

«Перехожий, зупинись і подумай, чи твоє страждання є більшим, ніж моє» – ці слова латиною написані під двометровою скульптурою задумливого Ісуса на даху каплиці. Христос із сумом дивиться донизу, на щоденну людську суєту.

Дослідник Андрій Салюк припускає, що автором скульптури міг бути Андрій Бемер, німець за походженням, якого називають архітектором родинної усипальниці. Каплицю було побудовано на території тогочасного міського цвинтаря поблизу Латинської катедри.

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