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У Карпатах випав сніг

Вероніка Рой

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У вівторок, 12 вересня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, сніг падає на горі Піп Іван Чорногірський, у Буковелі та горі Драгобрат.

Як йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувальний поста у Facebook, станом на 09:30 год. на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -1°С, вітер південно-західний, 5 м/с, падає сніг.

Піп Іван Чорногірський

Згідно із ресурсом snig.info, перший сніг падає і у Буковелі (Івано-Франківська область), а також на горі Драгобрат (Закарпатська область).

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Буковель

Драгобрат

У горах на Львівщині поки що сніг не падав. Втім, за прогнозами синоптиків, вже 13-14 жовтня в області прогнозують перший сніг. 

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