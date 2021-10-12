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Потужна автотроща на трасі Київ-Чоп: двоє людей травмовані

Вероніка Рой

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У масштабній аварії на трасі Київ-Чоп у селі Івашківці Самбірського району постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Івашківці сталася 12 жовтня вранці. За даними поліцейських, зіткнулися одразу чотири автомобілі: «Шкода Октавія», «Лексус» та мікроавтобуси «Рено Мастер» і «Івеко».

У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали 36-річні водій та пасажирка автомобіля «Шкода». Обидвоє – жителі Закарпатської області.

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До ліквідації аварії залучали і рятувальників. За даними ДСНС Львівщини, пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи по деблокуванню потерпілого водія «Шкоди» та відключенню акумуляторної батареї.

Постраждалих із різного ступеня важкості госпіталізовано у Стрийську центральну районну лікарню.

Правоохоронці ще встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.

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Фото: поліція,  ДСНС

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