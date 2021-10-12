Поблизу Сєвєродонецька висадили п’ять тисяч дерев зі Львівщини

Поблизу Сєвєродонецька депутати Львівщини із колегами висадили п’ять тисяч дерев та започаткували «Луганський гай». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Висадка дерев на Луганщині відбулася за ініціативи голови Львівської обласної ради Ірини Гримак. Для висадки нового гаю із Львівщини привезли понад п’ять тисяч саджанців сосни із закритою кореневою системою.

Як розповіла головна ліснича Сєверодонецького лісового господарства Любов Хорошило, минулого року у жовтні на Луганщині спалахнули масові пожежі. Чималих втрат зазнало село Сиротине, яке розташоване на відстані 35 кілометрів від лінії розмежування.

«1 жовтня 2020 року тут сталася пожежа, яка забрала життя 11 осіб. За дві години вигорів центр селища. Тут все було чорним. Якщо не заліснити цю територію, то піщані бурі нестимуть пил на селище. П’ять тисяч сіянців висадять на площі близько 2,2 га»,– зазначила Любов Хорошило».

Голова обласної ради зазначила, що делегація Львівщини вже не вперше передає такі подарунки на Луганщину.

«Наша місія – започаткувати відновлення лісів, розвивати рекреаційні зони, відновити зелені території. В процесі висаджування гаю сьогодні ми також домовилися вирощувати сіянці дерев з місцевого насіння у сучасному Львівському лісовому селекційно-насіннєвому центрі, а згодом пересаджувати готові сіянці тут, в лісах Луганщини. Йдеться про хвойні дерева, такі як кримська сосна. Це експеримент. Ми також хочемо спробувати також посадити різновиди дерев Луганщини у лісах Львівщини», – розповіла Ірина Гримак.

Ірина Гримак також подякувала усім, хто підтримав акцію та зазначила, що висаджуючи нові дерева на спаленій території ми демонструємо, що українці відродять і об’єднають свою землю, у цьому і є суть перемоги.

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