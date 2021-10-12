Після побиття внуком 63-річна жінка отримала струс мозку

На Дрогобиччині 22-річний хлопець під час конфлікту дерев’яною палицею побив свою бабусю. Жінка отримала струс мозку та черепно-мозкову травму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 11 жовтня в одному із сіл Дрогобицького району. Того дня поліцейські отримали повідомленні про те, що у селищі жорстоко побили жінку. У 63-річної жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші тілесні ушкодження.

Згодом поліція встановила, що до побиття пенсіонерки причетний її 22-річний онук. У хлопця з бабусею виник конфлікт, під час його він жорстоко побив жінку дерев’яною палицею.

Молодика затримали поліцейські, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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Також вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

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