Оксана Линів стане музичною директоркою театру у Болоньї

Львів’янка Оксана Линів стане музичною директоркою, а також головною диригенткою італійського театру Teatro Comunale Bologna (Муніципальний театр Болоньї). Про це йдеться на сторінці Оксани Линів у Facebook.

Оксана Линів стала першою жінкою-головною диригенткою оперного театру в Італії.

«Театр шукав головного диригента, який виконує функції головного художнього керівника, впродовж 3 років. Одразу після успішного дебютного концерту Линів в березні 2021 року в театрі, українській диригентці запропонували контракт», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається на сторінці у Facebook Teatro Comunale Bologna, Оксана Линів має стати музичною директоркою театру вже з січня 2022 року.

Teatro Comunale Bologna – оперний театр в Болоньї (Італія), є одним з найважливіших в країні. Як правило, в його репертуар входить вісім опер і шість вистав у сезон, що триває з листопада по квітень.

В театрі відбулись перші в Італії постановки опер Ріхарда Вагнера, зокрема «Летючий Голландець», «Тангойзер», «Трістан та Ізольда», «Лоенгрін» та «Парсіфаль», що закріпило за Болоньєю статус «вагнерівського» міста. Очолювали Муніципальний театр такі провідні метри як Серджіо Чібілідаке, Рікардо Шаї, Мішель Маріотті, Даніель Ґатті та інші.

Додамо, Оксана Линів родом з Бродів на Львівщині. Музичну освіту здобула в Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка.

Українська диригентка працювала на сценах найбільших оперних театрів світу: Баварська державна опера, Берлінська державна опера, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien.

З 2014 по 2017 рік працювала музичною асистенкою музичного директора Баварської державної опери Кирила Петренка. А потім стала головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру в Граці, Австрія.

Оксана Линів є першою жінкою-диригенткою Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац (Австрія). Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Також з нагоди Дня Незалежності Оксану Линів нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

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