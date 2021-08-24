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Президент нагородив двох львів’янок орденами княгині Ольги

Наталя Дуляба

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З нагоди 30-ої річниці Незалежності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами видатних українських діячів, серед них – двоє львів’янок. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили диригентку Оксану Линів та завідувачку кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталію Виноград.

Оксана Линів народилась у Бродах, проте згодом переїхала до Львова. Освіту здобула у Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича (сопілка) та у Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка (оперно-симфонічне диригування).

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Оксана Линів є першою жінкою-диригенткою Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац (Австрія). Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Наталія Виноград є уродженкою Хмельницької області, освіту здобула у Львівському медуніверситеті, по завершенню навчання живе у Львові. У 1996 році отримала науковий ступінь доктора медичних наук. Експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози, декан Східноєвропейського відділення Суперкурсу ВООЗ, радник міністра з питань біологічної безпеки МНС України.

Наталія Виноград є авторкою понад трьох сотень наукових і навчально-методичних праць. На початку 2021 року отримала відзнаку РНБО.

Загалом найвищі держнагороди з нагоди 30-ої річниці Незалежності України Володимир Зеленський присвоїв:

  • загиблим військовим Сергію Білоусу, Максиму Ридзаничу та Євгену Сидоренку,
  • легендарному співаку Назарію Яремчуку,
  • президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці,
  • першому міністру закордонних справ України Анатолію Зленку,
  • грузинському співаку й актору Вахтангу Кікабідзе,
  • директорці Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллі Лібановій,
  • відомому футболісту, тренеру національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрію Шевченку,
  • українському співаку Дмитру Монатику.

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Фото – мережа Інтернет, Укрінформ; відео – DW

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