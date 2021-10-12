На Золочівщині 25-річний чоловік побив односельця до смерті

Мешканцю одного з сіл Золочівського району, який побив до смерті односельця, загрожує до 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У суботу, 9 жовтня, у поліцію звернувся мешканка одного з сіл Золочівського району. Вона повідомила про тіло 50-річного односельця без ознак життя, яке вона побачила зайшовши до будинку загиблого.

Як зазначають правоохоронці, на місці події за вказаною адресою вони виявили тіло 50-річного місцевого мешканця без видимих ознак насильницької смерті.

Проте, згідно з висновком проведеної судово-медичної експертизи, смерть чоловіка була спричинена тупою травмою живота.

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Згодом поліція встановила, що до побиття причетний 25-річний односелець потерпілого.

Так, у п’ятницю, 8 жовтня, близько 19:30 між 50-річним чоловіком та 25-річним односельцем виник конфлікт, під час якого останній жорстоко ногами та руками побив власника будинку.

За фактом події, слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

25-річному хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.