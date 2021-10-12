МОЗ розпочало раптові перевірки шкільних їдалень по усій країні

З понеділка, 11 жовтня, Міністерство охорони здоров’я розпочало раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків через спалахи кишкових інфекцій. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання, адже йдеться про безпеку дітей.

«У поточному навчальному році в закладах освіти вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це відбулося через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм – люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока. Ми розглянули обидва випадки і вирішили запровадити додатковий контроль, тому розпочали раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока в працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів. Це дозволить нам побачити реальну картину того, що відбувається з безпекою в системі шкільного харчування», – сказав Ляшко.

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Міністр зауважив, що раптові перевірки допоможуть з’ясувати, чи відбуваються насправді медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків. Або ж це просто формальність.

«Те, що ми побачили з ПЛР-тестами, з підробкою COVID-сертифікатів дає підстави думати, що і з медичними оглядами в нас не все в порядку. Ми дали можливість працювати шляхом впровадження дерегуляційних змін, але нам потрібна якість. І сьогодні ті, хто буде порушувати, хто виписуватиме довідки, не проводячи відповідних досліджень або медичних оглядів, будуть піддаватися і відповідним покаранням. Такого не може бути в системі охорони здоров’я», – додав Віктор Ляшко.

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Фото: МОЗ