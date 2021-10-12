Екполійцейський разом зі спільниками продавав на Львівщині зброю і ртуть

На Львівщині викрили злочинне угруповання, яке займалося продажем зброї, вибухових пристроїв та ртуті. Серед «бізнесменів» – колишній поліцейський. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, нелегальний бізнес на Львівщині організували троє мешканців Закарпатської області, один із яких є колишнім поліцейським. Цьогоріч зі серпня по жовтень вони продавали у Дрогобицькому районі вогнепальну зброю, боєприпаси та ртуть.

Правоохоронці викрили ділків на збуті пістолета та набоїв до нього, який продавали за 2000 доларів, а також понад 0,5 кг ртуті.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявили та вилучили понад 200 бойових припасів до вогнепальної зброї, 25 кг ртуті та інші докази протиправної діяльності.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263, ч.1, ч.3 ст. 321 ККУ. Наразі триває слідство, організатору уже оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

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