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До 92% житлових будинків Львова подали опалення

Аліса Белей

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Станом на восьму годину ранку, 12 жовтня, тепловики подали опалення до 1952 будинків – це 92% від загальної кількості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На ранок вівторка опалення вже подали до 1952 будинків з 2129. Як наголошують тепловики, не у всі будинки подано тепло, є такі, що поки утрималися від запуску опалення, бо економлять кошти.

Якщо у будинку немає тепла, то необхідно звернутися за інформацією до балансоутримувача.

«Ми забезпечуємо подачу опалення до будинку. Натомість мешканці будинку самі приймають рішення, чи брати тепло. Тому, якщо у якомусь будинку тепла нема, то мешканці, в першу чергу, повинні звернутися до балансоутримувача і з’ясувати причину відсутності.

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Також, якщо в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій ні – теж потрібно звертатися до балансоутримувача, адже тепло до будинку подається, а є проблеми у внутрішньобудинковій системі опалення», – пояснюють тепловики.

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