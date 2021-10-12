Для 2-річної жительки Пустомит, у якої вроджена вада серця, збирають кошти на дорогу операцію

Небайдужих просять фінансово допомогти 2-річній Катерині Омельчук із Пустомит, яка потребує дорогу операцію, оскільки у дитина має вроджену ваду серця. Про це Львівському порталу повідомили рідні дівчинки.

Ще до народження у дівчинки було діагностовано вроджену ваду серця. У березні 2019 року дитині було проведено перший з трьох етапів операції по корекції цієї вади.

«Зараз прийшов час проведення другого етапу операції, але в ході обстеження було виявлено ускладнення: стеноз гілок легеневої артерії (дуже вузькі судини), яке робить неможливим проведення другого етапу операції, без пластики судин! Катруся ще немає і 3 рочків, але вона потребує операції», – кажуть рідні.

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Сім’я звернулася за допомогою в клініку в Австрії, яка погодилася прооперувати дитину. Сума операції становить 48 000 євро.

Операція запланована на грудень, тож кошти потрібно зібрати до кінця листопада. Для родини Катерини Омельчук ця сума – непідйомна. Тож усіх небайдужих просять долучитися до збору коштів.

Картка Приватбанк

5168 7451 0650 3201 Шахрайчук Тетяна (мама Каті).

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