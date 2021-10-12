Депутати Львівської обласної ради на сході привітали військових з Днем захисників

Напередодні Дня захисників та захисниць України делегація з Львівщини під керівництвом голови Львівської обласної ради Ірини Гримак вирушила на схід України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Мета поїздки – підтримати військових та передати гуманітарний вантаж, зокрема будівельні матеріали, продукти, товари першої необхідності, зібрані підприємцями й волонтерами області.

У складі делегації перший заступник голови Львівської обласної ради Євгеній Гірник, депутати Львівської обласної ради Звенислава Мамчур, Святослав Шеремета, Ростислав Добош, Іванна Герус, Едуард Леонов, а також працівники апарату ради, журналісти.

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Львів’яни зустрілися із земляками, які перебувають на службі у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, та ознайомилися з умовами, в яких українські захисники виконують бойові завдання.

Полковник Сергій Поступальський зазначив, що військові постійно спілкуються з волонтерами й представниками влади з різних областей України. Така співпраця надихає і додає захисникам віри у перемогу.

Ірина Гримак наголосила на тому, що колектив 24 бригади завжди був згуртованим, як велика родина і саме завдяки взаємоповазі та підтримці воїни долають усі труднощі та боронять нашу землю.

«Проїхавши за добу дорогами різних регіонів, від західних до східних кордонів нашої країни, зазначу, що саме завдяки вашій мужності ми маємо мир, спокій і можливість працювати. Кожен громадянин цінує жертовність і вірність присязі, яку ви дали державі і якої дотримуєтеся. Зичу, щоб ваші близькі жили в добрі, а ви незадовго, з гордістю повернулися щасливо додому», – побажала військовим голова Львівської обласної ради.

За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вірність військовій присязі та народові України, а також з нагоди Дня захисників та захисниць України військовослужбовцям вручили Грамоти Львівської обласної ради та цінні подарунки.

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