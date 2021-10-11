Під час пожежі у Мостиськах постраждав 66-річний чоловік

У неділю, 10 жовтня, у місті Мостиська сталася пожежа у квартирі житлового будинку, під час якої постраждав 66-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежа трапилася близько 13:57 год. У цегляному житловому будинку з мансардою в місті Мостиська на вул. Зелена, 4. До місця виклику виїхали рятувальники.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, з вікон будинку вибивався дим. Із задимленого помешкання надзвичайники винесли 66-річного власника однієї з квартир. Чоловік отруївся продуктами горіння, його в стані середньої важкості госпіталізовано до Мостиської центральної районної лікарні.

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О 14:11 пожежу було локалізовано та о 14:19 ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку м.

До ліквідації пожежі залучали трьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки.

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Фото: ДСНС