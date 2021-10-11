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«Дударик» запрошує на ювілейний концерт у Львівську оперу

Андрій Котенський

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У свій день народження хорова капела «Дударик» у Львівській національній опері представить святкову програму «Дударик 50». Цей концерт буде головним заходом мистецького марафону до 50-го ювілею капели, повідомили Львівському порталу організатори заходу.

«Головний акцент святкування буде, безумовно, 17 жовтня. У сам наш день народження дамо концерт у Львівській Опері. Ексклюзивними гостями буде «Хорея Козацька», лицарі духу, завзяті дослідники, реконструктори і репрезентанти української музики 17-20 столітть, а це пісні світські і козацькі, канти псалми, думи пісні і гимни часів до і пост УНР… В цьому колективі кожен з музикантів є віртуозом гри на розмаїтих старовинних інструментах. Ми почуємо їхнє унікальне сольне звучання, а також творчий симбіоз автентичних барв із чоловічим та хлоп’ячим складом капели», – повідомив директор та художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

За його словами, у другому відділені концерту звучатимуть найвидатніші твори з камерного, симфонічного та ораторійного репертуару капели англійської, німецької, австрійської та країнської композиторської школи. Твори виконуватимуться у супроводі Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та солістів Львівської та Київської національної опер Людмили Осташ, Тетяни Вахновської, Романа Трохимука та Сергія Магери.

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Концерт заплановано на неділю, 17 жовтня. Початок о 18.00. Кількість квитків обмежена згідно карантинних норм, лише 50% залу. Квитки за посиланням: Kasa.in.ua

Нагадаємо, цього року музична візитка картка України – хорова капела «Дударик» святкує 50-літній ювілей і з цієї нагоди у жовтні проводить мистецький марафон. Зокрема, 4 жовтня на сцені Театру Заньковецької відбувся концерт «Oktoberfest по-львівськи», а окрім великого святкового концерту у Львівській опері 17 жовтня відбудеться ще низка заходів.

15 жовтня о 17:00 на сцені Львівської національної філармонії у розважально-музичній програмі «Два по 50? – Будь ласка!» виступатиме вокальна формація «Дударик-FOREVER» у супроводі естрадного оркестру. Гостями свята буде фольклорний ансамбль «Веселка» (м.Білгород-Дністровський).

Зазначимо, що кількість квитків на цей на ювілейний концерт обмежена (лише 100 шт.), тому поспішіть придбати їх заздалегідь за посиланням Soldout.ua.

16 жовтня об 11:00 у  Храмі Святого Лазаря відбудеться Поминальна Служба Божа.   Служба відправлятиметься в пам’ять за «Дудариками-Навіки», серед яких Микола Кацал- фундатор і засновник колективу, Василь Сліпак – всесвітньовідомий оперний співак, отець Андрій Дуда – Герой України, військовий капелан, волонтер і знаний громадський діяч та співаки капели, які не розділять із нами свята тут на землі. По завершенню буде влаштована фотовиставка світлин «Дударик-Навіки».

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