Дванадцятеро пожежників гасили будинок на Львівщині

Вночі 10 жовтня в селі в Червоноградському районі Львівщини загорівся житловий будинок. Займання декілька годин гасили 12 рятувальників. Внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

10 жовтня о 00:50 год. рятувлаьникам повідомили про пожежу в с. Боб’ятин Червоноградського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×15 м.

На момент прибуття вогнеборців дах будівлі був охоплений вогнем. Пожежу вдалось локалізувати о 02:01 год. та о 02:57 ліквідувати.

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Вогонь знищив дах на площі 120 кв.м та перекриття на площі 90 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 90 кв.м.

До ліквідації займання залучалось 3 одиниці спецтехніки та 12 чоловік особового складу.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини виникнення пожежі встановлюються.

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