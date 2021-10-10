Біля Жовкви локомотив насмерть збив чоловіка

Ввечері 9 жовтня на залізничному перегоні Добросин-Жовква локомотив насмерть збив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок трапився близько 21:40 год. на зупинці Заріччя залізничного перегону Добросин-Жовква 44.

Маневровий локомотив насмерть збив чоловіка. Особа загиблого зараз встановлюється, відомо лише, що йому було близько 55-60 років.

Наразі з’ясовуються всі обставини події.

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