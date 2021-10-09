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Випускники львівського ліцею Симоненка отримуватимуть німецький мовний диплом

Ольга Денисяка

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Львівський ліцеї ім. В. Симоненка змінив статус на DSD-школу. Відтепер цей ліцей надаватиме можливість учням складати іспит на німецький мовний диплом першого та другого рівнів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми давно чекали на цей момент, і сьогодні маємо нагоду повідомили про новий статус ліцею Симоненка у Львові. Ми приклали багато зусиль для цього, тому раді, що все вдалося. Учні ліцею взяли участь у спеціальних екзаменах і дуже успішно їх склали. Відтак було вирішено, що ця школа може бути долучена до програми Deutsches Sprachdiplom. Символом цього є ця таблиця на стіні ліцею. Ця табличка підтверджує якість викладання німецької мови у цьому навчальному закладі. Відсьогодні ця школа є частиною сім’ї DSD-шкіл», – розповів Крістор Єґля, координатор шкіл DSD в Україні.

Додамо, до мережі шкіл DSD, які надають можливість складати учням іспит на мовний диплом першого та другого рівнів ліцей Симоненка долучився ще у 2019 році, проте ситуація з розповсюдженням Covid-19 у світі не дозволяла урочисто відсвяткувати цю подію та оголосити про офіційну зміну статусу цього навчального закладу, який увійшов у мережу як 27-ма DSD-школа в Україні.

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Міжнародна програма Deutsches Sprachdiplom готує учнів до складання іспиту на німецький мовний диплом II ступеня (рівень В2/С1), а з 2012 року ще і на німецький мовний диплом I ступеня (рівень А2/В1).

Довідково:

Німецький мовний диплом (DSD) – це диплом, що видається школярам за кордоном конференцією міністрів освіти ФРН з 1972 р. Підставою для цього є відвідування однієї з акредитованих DSD шкіл і здача мовного іспиту. В усьому світі цей іспит здають в 40 країнах більше, ніж 12000 школярів щороку. В Україні на сьогоднішній день це понад 200 школярів щорічно.

Німецький мовний диплом, отриманий в Україні, підтверджує, що його власник має знання, що відповідають європейській системі оцінювання знань з мови і йому не потрібно здавати більше ніяких мовних іспитів, щоб навчатися у ВНЗ Німеччини.

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