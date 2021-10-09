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В Академію сухопутних військ приїхав міністр закордонних справ України

Ольга Денисяка

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Під час робочої поїздки на Львівщину Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у навчальному закладі.

Начальник військового навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук ознайомив делегацію вітчизняного дипломатичного відомства з діяльністю Центру, зокрема, та видового навчального закладу, загалом.

Гості побували в Центрі імітаційного моделювання, побачили практичну підготовку військовослужбовців на ділянці «Бій у місті». Міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба особливо цікавився мовною підготовкою курсантів і залишився приємно враженим процесом підготовки майбутніх офіцерів у цьому важливому напрямку.

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«Завдяки всебічній підтримці партнерів та злагодженій роботі з Урядом нашої держави, зокрема й з Міністерством закордонних справ України, рівень міжнародного військового співробітництва у Національній академії сухопутних військ стрімко зростає, його результатом є динамічне просування українського війська до найкращих світових стандартів, насамперед армій країн-членів НАТО,  –  заявив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного енерал-лейтенант Павло Ткачук.

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