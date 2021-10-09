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У вересні у Львівському перинатальному центрі народились дванадцять двієнь

Ольга Денисяка

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Протягом вересня у Львівському перинатальному центрі, що у Львові на вул. Дж. Вашингтона, народились 511 дітей, серед них – дванадцятеро двійнят. Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.

З-поміж новонароджених у червні переважають хлопчики – 268. Дівчаток народилось дещо менше – 243. Також серед малюків було дванадцятеро двійнят.

Загалом лікарі перинатального центру допомогли прийти у цей світ 511 немовлятам.

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Зазначимо, що протягом усього 2020 року у Львівському перинатальному центрі народились 5473 малюків: 2614 дівчаток та 2859 хлопчиків. Також тут на світ з’явились 177 двієнь та троє трієнь.

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