У вересні у Львівському перинатальному центрі народились дванадцять двієнь

Протягом вересня у Львівському перинатальному центрі, що у Львові на вул. Дж. Вашингтона, народились 511 дітей, серед них – дванадцятеро двійнят. Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.

З-поміж новонароджених у червні переважають хлопчики – 268. Дівчаток народилось дещо менше – 243. Також серед малюків було дванадцятеро двійнят.

Загалом лікарі перинатального центру допомогли прийти у цей світ 511 немовлятам.

Реклама партнерів

Зазначимо, що протягом усього 2020 року у Львівському перинатальному центрі народились 5473 малюків: 2614 дівчаток та 2859 хлопчиків. Також тут на світ з’явились 177 двієнь та троє трієнь.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.