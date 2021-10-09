У Щирці авто в’їхало в будинок: водій загинув

Вночі 9 жовтня автомобіль DELTA в’їхав у будівлю. Від отриманих травм 77-річний водій загинув на місці аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась близько 02:45 год. у селі Щирець Львівського району.

Водій автомобіля DELTA не впорався з його керуванням та в’їхав у будівлю. Внаслідок чого, від отриманих травм, загинув на місці події. Загиблим виявився 77-річний місцевий мешканець.

Обставини події встановлюються.

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