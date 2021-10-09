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У Львові відкрили виставку до річниці з дня народження Володимира Патика

Ольга Денисяка

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У суботу, 9 жовтня, у музеї Митрополита Андрея Шептицького, що на вул. Кривоноса, 1, урочисто відкрили виставку, присвячену 95-річчю з дня народження знаного українського живописця Володимира Патика. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, на виставці представлені 4 олійні  та 5 пастельних творів, що ретроспективно показують творчість мистця від 1950-х років і до вже пізнього періоду, кінця 1990-х та 2000-х.

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Еспозиція відбувається під музику. Музичний декупаж: Уляна Горбачевська – голос, концепція, Ігор Гнидин – ударні, Оксана Литвиненко – віолончель.

Також в рамках відкриття виставки відбулась презентація книжки «Під знаком Домоклового меча. Роман-есей про Володимира Патика», автором якої є Роман Горак.

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