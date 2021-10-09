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У ДТП біля Львова загинули двоє людей

Ольга Денисяка

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8 жовтня на трасі Київ-Чоп біля села Хоросно у Львівському районі перекинувся автомобіль «Деу Сенс». Внаслідок аварії загиув водій авто та його пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій автомобіля «Деу Сенс» не впорався з керуванням – автомобіль зіткнувся з відбійником, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок події водій автомобіля та його пасажир, житель Львова віком 27 років, отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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