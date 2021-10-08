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Землю під гаражами на Погулянці віддадуть під забудову житлом

Наталя Дуляба

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7 жовтня сесія Львівської міськради надала ТзОВ «Вілла Погулянка» дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Погулянці, 43. Тут на місці гаражу і сараю хочуть збудувати багатоповерхівку. «За» проголосували 37 депутатів, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про ділянку орієнтовною площею 0,075 га біля дитячого центру творчості. Зараз на ній розташовані гараж (15,5 м кв) і сарай (17,2 м кв), що є у власності підприємства, втім воно хоче тут збудувати багатоквартирний житловий будинок.

Так, фірма розробить земельну документацію і цю ділянку переведуть до земель житлової та громадської забудови.

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Більшість території вільна від забудови, про що зазначив начальник міського управління земельних ресурсів Сергій Коровайник. Серед інших зауважень було й від директорки юридичного департаменту Гелени Пайонкевич, яка вказала, що прийняття такої ухвали «вважає за недоцільне».

Цікаво, що згадана нерухомість стала власністю ТзОВ «Вілла Погулянка» у 2019 році. Гараж у статутний капітал підприємства передав Тарас Каблак, його він придбав у 2018 році у Різника О.Р. – ймовірно, депутата-забудовника Львівської міськради від «ЄС» Олексія Різника. Відомо, що останній придбав згаданий гараж на торгах у 2016 році.

Сарай належав Юрію й Галині Індучним на підставі завірених нотаріусом заяв у травні 2019-го. Менш ніж за два місяці після цього вони також передали будівлю у статутний капітал ТзОВ «Вілла Погулянка».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Вілла Погулянка» існує з 2018 року і займається оптовою торгівлею деревиною й будматеріалами. Засновниками підприємства є Юрій Авдейчик (75%), а також Юрій і Галина Індучні, Тарас Каблак, які мають по 8%.

Юрію Авдейчику належить будівельна компанія «Львівськи вал», яка зводить житло на вул. Ярославенка, що на Новому Львові. Крім цього, він є головою створеної торік Львівської обласної організації партії «Українська стратегія Гройсмана», а також керівником фірми сина Ярослава Дубневича – ТзОВ «Паща Лева».

На місцевих виборах у 2015 році Юрій Авдейчик балотувався до Львівської міськради від партії «ЄС», проте депутатом так і не став. У 2014-му він також пробував пройти до Верховної Ради як самовисуванець у 125 виборчому окрузі, але теж безуспішно.

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