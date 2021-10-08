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У Львові затримали агресивного водія під наркотиками

Аліса Белей

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40-річний львів’янин у стані наркотичного сп’яніння роз’їжджав Львовом на BMW, маючи при собі підроблені документи. Під час затримання чоловік поводився агресивно. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Львівські патрульні зупинили чоловіка за порушення ПДР, як виявилось він перебував під наркотиками та мав із собою згорток, якого намагався позбутися.

Горе-водія інспектори зупинили у четвер ввечері, 7 жовтня, на вул. Володимира Великого за порушення Правил дорожнього руху. У нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік почав помітно нервувати та труситися.

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Коли на місце події приїхала його дружина, він дістав з кишені згорток та намагався їй передати. Під час затримання, поводитися агресивно та чинив опір. Кинув згорток на землю та почав кричати дружині та перехожому забрати його.

Згодом патрульні з’ясували, що його автомобіль знятий з реєстрації. У документах та в базі даних виявили розбіжності. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На порушника оформили протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, а також винесли постанови за порушення ПДР.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Документи та невідому речовину вилучили на експертизу.

Тепер чоловікові загрожує відповідальність за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та за ймовірну підробку документів та за наркозлочини.

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