У Львові оголосять переможців конкурсу Скорика

8 жовтня у Львівській філармонії на концерті XXVII Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти» відбудеться оголошення результатів та нагородження переможців. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У філармонії розповідають, що головним завданням конкурсу є підтримка і промоція симфонічної творчості нової генерації молодих українських композиторів, збереження та розвиток традицій національної композиторської школи, яскравим представником якої є Мирослав Михайлович Скорик (1938-2020).

У конкурсі взяли участь композитори, яким 2021-го виповнюється не більше 40 років і які є громадянами України.

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За умовами конкурсу, подано партитури винятково для симфонічного оркестру без участі інструментів соло чи вокалістів, а також без застосування електроніки чи мультимедіа.

До розгляду журі було допущено 36 симфонічних партитур від 32 композиторів з Києва, Харкова, Старобільська, Одеси, Умані, Чернівців та Львова.

До складу міжнародного журі увійшли: Євген Станкович (голова журі, композитор, Україна), Віктор Камінський (композитор, Україна), Олександр Щетинський (композитор, Україна), Богдан Сегін (композитор, Україна), Ірина Тукова (музикознавиця, Україна), Єжи Корновіч (композитор, Польща) та Вінсент Козловський (композитор і диригент, Польща).

Твір переможця (лауреата I премії) конкурсу буде виконано на закритті XXVII Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти» 10 жовтня. Композиції інших двох лауреатів лунатимуть впродовж цього концертного сезону – у Львівській філармонії імені Мирослава Скорика.

« Вже сьогодні, оцінюючи велич Скорика навіть з переліку його учнів, я більш ніж впевнений, що в близькому майбутньому про його особистість та його школу будуть говорити та досліджувати як окреме явище», – вважає генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп.

Довідка. Всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика започатковано у Львові 2021 року та присвячено пам’яті видатного українського композитора Героя України Мирослава Скорика.

Конкурс організовує і проводить Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика у співпраці з департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА та за підтримки Львівської облдержадміністрації та Львівської облради.