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У Львові патрульні ловили п'яного водія-втікача

Аліса Белей

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У четвер опівночі, 7 жовтня, у Львові патрульні влаштували погоню за п’яним водієм, який порушив Правила дорожнього руху. На вимогу поліції він не зупинявся. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у четвер, 7 жовтня, на вулиці Замарстинівській. Патрульні помітили автомобіль Toyota Camry, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

«Порушника зупинили та повідомили про причину. Водій натомість різко розпочав рух. Поліцейські почали переслідування і давали вказівки про зупинки втікачу. Він їх проігнорував і під’їхавши до одного з будинків на вулиці Хвильового вийшовши з авто, намагався втекти пішки», – розповідають патрульні.

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Наздогнавши 52-річного горе-водія, мешканця Львова, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від перевірки він відмовився.

За цим фактом склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

Також винесли постанову за ч. 2 ст. 122(порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП. Порушнику загрожує відповідальність за опір працівникам поліції.

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