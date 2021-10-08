Маленьких львів’ян кличуть на «Дивогонку»

У суботу, 9 жовтня, у Львові в Стрийському парку проведуть дитячі велоперегони «Дивогонка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Дитячі велоперегони проходитимуть з 9:00 до 15:00 год. Учасникам рекомендують прийти за 30 хвилин до старту заїзду, щоб зареєструватись, отримати номерок та підготуватись до стартк

В «Дивогонці» можуть взяти участь дітки від 2 до 8 років на будь-яких велосипедах, гуляйногах, біговелах та інших транспортних засобах. Також поруч із змаганнями, учасники зможуть долучитись до майстерок та інших розваг.

«Велоперегони організовані з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді, популяризації здорового способу життя, сімейного відпочинку та дбайливого ставлення до навколишнього середовища», – зазначають організатори.

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В часі «Дивогонки» також відбудеться благодійний розпродаж: усі охочі можуть принести та придбати книжечки та іграшки. Усі виручені кошти будуть спрямовані на допомогу у зборі коштів на ініціативу #врятуємоВікторіюразом

Контактна особа – Наталя: 063 528 5052

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