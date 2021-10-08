ОСТАННІ НОВИНИ

Маленьких львів’ян кличуть на «Дивогонку»

Вероніка Рой

|

У суботу, 9 жовтня, у Львові в Стрийському парку проведуть дитячі велоперегони «Дивогонка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Дитячі велоперегони проходитимуть з 9:00 до 15:00 год. Учасникам рекомендують прийти за 30 хвилин до старту заїзду, щоб зареєструватись, отримати номерок та підготуватись до стартк

В «Дивогонці» можуть взяти участь дітки від 2 до 8 років на будь-яких велосипедах, гуляйногах, біговелах та інших транспортних засобах. Також поруч із змаганнями, учасники зможуть долучитись до майстерок та інших розваг.

«Велоперегони організовані з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді, популяризації здорового способу життя, сімейного відпочинку та дбайливого ставлення до навколишнього середовища», – зазначають організатори.

Реклама партнерів

В часі «Дивогонки» також відбудеться благодійний розпродаж: усі охочі можуть принести та придбати книжечки та іграшки. Усі виручені кошти будуть спрямовані на допомогу у зборі коштів на ініціативу #врятуємоВікторіюразом

Контактна особа – Наталя: 063 528 5052

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів