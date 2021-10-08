Львів'ян запрошують на фестиваль сценографії та сценічного костюма

З 5 по 10 жовтня у Львові відбудеться Міжнародний фестиваль сценографії й сценічного костюма – «Львівське квадрієнале сценографії-2021». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Фестиваль відбуватиметься на трьох локаціях міста: LEM Station на Вітовського, 57, Галереї сценографії на Городоцькій, 36 та Палаці Графіві Потоцьких на Коперника, 15.

На львів’ян та госте міста чекають три локації міста, три простори та вулиця-галерея, десятки виставок, перформансів, лекцій, симпозіумів, майстер-класів, кінопоказів, а також книжкова толока і мистецька вечірка.

Діятимуть виставки та інсталяції просто неба, працюватиме і міжнародний павільйон, до якого доєднаються митці із Канади, Польщі, Грузії, Литви, Білорусі.

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«Ідея виникла на основі нашого захоплення Квадрієнале у Празі та ми дуже хотіли зробити це в Україні, зібравши докупи художників, сценографів з усієї країни та з-за її меж. Аби розповісти, що таке сценографія і хто її робить, що це придумують не зовсім режисери чи актори, а сценограф переважно лишається в тіні», – розповідає один з організаторів Олег Онещак.

На фестивалі представлять роботи українських метрів зі світовими іменами: Олександра Екстер, Вадима Меллера, Василя Кричевського, Анатоля Петрицького, Федора Нірода та Євгена Лисика.

Із сучасників: Андрія Александрович-Дочевського, Людмили Нагорної, Богдана Поліщука, Алія Меженіна, Олександри Білозуб, Наталії Рудюк, Дарії Зав’ялової, а також іноземних сценографів.

Програма фестивалю:

Відкриття фестивалю відбудеться у п’ятницю, 8 жовтня, о 20:00 у LEM Station.