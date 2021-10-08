Біля Львова «швидка» збила чоловіка

7 жовтня н трасі Київ-Чоп автомобіль швидкої допомоги збив 33-рінчого чоловіка. Постраждалого з травмами госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась близько 14:45 год. на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Солонка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot Boxer, 64-річний житель одного з селищ Стрийського району, наїхав на пішохода, 33-річного мешканця міста Новий Розділ. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.

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