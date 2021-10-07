У Львові з’явиться парк пам’яті Героїв війни на Донбасі

В центрі Львова з’явиться парк пам’яті львів’ян, що загинули на війні на Донбасі. Його висадять родичі Героїв. «За» відповідну ухвалу 7 жовтня під час сесії Львівської міськради проголосували 54 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

У пам’ять про львів’ян, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів на Донбасі, у центральній частині міста висадять парк. Дерева посадять безпосередньо родини загиблих на війні військових, таких у Львові є 96.

Нова зелена зона з’явиться на вул. Замковій, 4, на території гімназії «Галицька», неподалік також розташований меморіал Героїв Небесної сотні. Цю локацію обирали спільно з родичами полеглих бійців.

Офіційно ця зелена зона називатиметься Парком пам’яті. Тут найближчим часом збираються висадити близько сотні квітучих видів дерев, зокрема яблунь, аби навесні парк вкривався суцільним цвітом.

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«Концепцією є райський куточок серед міста, з якого можна подивитись на гарні краєвиди й відпочити душею, знайти спокій і пам’ять. Ми хочемо, щоб цей парк був декоративною весною, коли все цвіте, тому ми висадимо там різні види яблунь та інших декоративних квітучих дерев, аби вони зацвітали одне за одним і могли на місяць-півтора довше квітнути. Також восени там будуть яблучка різного кольору. Туди прилітатимуть пташки», – пояснювала керівниця міського управління екології Олександра Сладкова.

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