У Львові на вихідні тролейбуси №22 та №32 курсуватимуть зі змінами

У суботу та неділю через проведення ремонтних робіт, тролейбуси № 22 та № 32 курсуватимуть до 21:00 год. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», 9-10 жовтня, будуть ремонтувати контактну мережу на вул. Кульпарківська – Городоцька. Як наслідок – тролейбусні маршрути № 22 та № 32 курсуватимуть за скороченим графіком.

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