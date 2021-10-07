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На Львівщині викрили чергову незаконну порубку лісу

Вероніка Рой

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Правоохоронці викрили організовану злочинну групу з корумпованими зв’язками, що займалася незаконною вирубкою дерев. Лише за чотири місяці зловмисники зрубали лісу на понад 2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Організаторами незаконної порубки лісу є керівник одного із лісництв державного підприємства «Золочівське лісомисливське господарство» та місцевий підприємець спільно з іншими учасниками, зокрема службовими особами лісництва, фізичною-особою підприємцем та водієм. Злочинне угрупування займалися незаконною порубкою лісу на території лісництва у Бродівському районі.

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Зокрема, під час санітарної порубки вирубувалася більша кількість дерев, аніж передбачалася лісорубним квитком. Також здійснювалася незаконна порубка без відповідних дозвільних документів у віддалених точках лісництва.

Лише у квітні-серпні 2021 року через порубку понад 300 дерев заподіяно шкоду на суму понад 2,5 млн грн.

Наразі повідомлено про підозру 9 учасникам організованої групи у незаконній порубці лісу та перевищенні влади (ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.3 ст.365 КК України).

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадових осіб від займаних посад.

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Фото: прокуратура

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