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Медики прооперували травмованого гімнаста львівського цирку

Аліса Белей

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У 8-ій міській клінічній лікарні Львова медики прооперували гімнаста, який травмувався під час тренувань. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив завідувач травматологічного відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова Юрій Вовчко.

На фото: лікар Олександр Луговий, акробат Сергій Кравченко і завідувач травматологічного відділення Юрій Вовчко

Як розповів завідувач відділення, у травмпункт 8-ї міської клінічної лікарні Львова звернувся повітряний гімнаст львівського цирку Сергій Кравченко, зі скаргою на біль у руці, яку він ушкодив під час тренувань.

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Після огляду лікарів Сергію поставили діагноз «Травматичний розрив сухожилля лівого біцепса» та скерували на операцію.

«Пацієнту в ургентному порядку було проведено оперативне втручання – відновлення цілісності апоневрозу двоголового м’яза плеча за допомогою анкерного гвинта», – зазначив Юрій Вовчко.

Післяопераційний період гімнаста пройшов без ускладнень, зараз він почувається добре, проходить курс реабілітації та поступово повертається до звичних йому навантажень.

Зі слів медиків, чоловік скоро повернеться до звичного життя та знову зможе виступати під куполом цирку.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловіку зі зламаним хребтом провели унікальну операцію із фіксації хребців та заміною одного з них на імплантат.

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