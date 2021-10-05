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У Львові чоловіку зі зламаним хребтом провели унікальну операцію

Аліса Белей

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29-річному мешканцю Львівщини хірурги провели складну операцію із фіксації хребців та заміною одного з них на імплантат. Про це йдеться на сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова у Facebook.

Пацієнта до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова доставили швидкою у вкрай важкому стані після ДТП.

У 29-річного Івана був переламаний хребет та параліч нижніх кінцівок. Перелом другого поперекового хребця чинив сильний тиск на спинномозковий канал та спинний мозок. Також у чоловіка прогресувало послаблення м’язів нижніх кінцівок.

Медики кажуть, що без оперативного втручання чоловік не зміг би самостійно рухатися. Унікальну в історії лікарні операцію провели спеціалісти Центру нейрохірургії та неврології.

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«Спершу спеціалісти усунули тіло пошкодженого хребця. Далі – його замінили титановим кейджем – фрагментом, максимально наближеним за структурою до справжньої кістки. Це створило необхідні умови для зростання», – йдеться у повідомленні.

Наступний етап – скріплення титанових гвинтів і стержнів, які міцно утримують хребці. Так, було ліквідовано патологічну нерухомість та нестабільність хребців. Втручання пройшло успішно. На третій день пацієнт уже почав ходити самостійно.

Прооперований Іван уже готується до виписки.

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Фото: лікарня швидкої допомоги

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