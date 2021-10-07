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Куди поїхати за кордон потягом: 14 маршрутів з України

Аліса Белей

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Станом на 7 жовтня 2021 року «Укрзалізниця» здійснює міжнародні перевезення на 14 маршрутах. Про це йдеться в презентації «Укрзалізниці» у Telegram-каналі перевізника.

Так, поїздом українці можуть поїхати до: Польщі, Австрії, Словаччини, Угорщини та Молдови.

Також у новому графіку руху перевізника передбачено курсування двох нових поїздів: № 19/20 Львів – Перемишль та № 27/28 Львів – Перемишль.

Додамо, що для мандрівників, Перемишль зручний як пересідний пункт. З цього міста можна виїхати у будь-який куточок Польщі, а найзручніше – у Краків чи Вроцлав.

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У розкладі «Укрзалізниці» є наступні міжнародні маршрути:

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Нагадаємо, з 10 жовтня «Укрзалізниця» відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

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