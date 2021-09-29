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Польща відновлює залізничне сполучення з Україною

Аліса Белей

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У п’ятницю, 1 жовтня, Польща планує скасувати заборону на залізничне сполучення з Україною. Відповідний проєкт розпорядження уряд країни підготував 28 вересня. Про це повідомляє Главком з посиланням на Rynek kolejowy.

Сполучення було припинено 15 березня 2020 року після запровадження заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Планувалося, що рух потягів відновиться з червня 2021 року, однак скасування заборони кілька разів відкладалося. Тепер уряд залишив чинним тільки обмеження руху потягів між Польщею та Білоруссю.

До початку пандемії до Польщі рухалося п’ять потягів: два швидкісні потяги Київ – Перемишль, Одеса – Перемишль, Київ – Варшава, Львів – Вроцлав і безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

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