18-річна борчиня з Трускавця перемогла росіянку та здобула «бронзу» чемпіонату світу

Борчиня зі Львівщини Олександра Хоменець здобула третє місце на чемпіонаті світу, що проходить в Осло (Норвегія). У фінальному бою за «бронзу» спортсменка перемогла росіянку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Олександра Хоменець змагалась у ваговій категорії 55 кг. У бронзовому фіналі вона перемогла російську борчиню з рахунком 10-8. Тренують Олександру Орест Скобельський та Андрій Бирка.

18-річна є вихованкою Львівського фахового коледжу спорту. Хоча сама уродженка Трускавця.

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Фото: ЛОДА