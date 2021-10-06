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За день на Львівщині викрили дві контрабанди брендового одягу

Аліса Белей

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5 жовтня в міжнародному аеропорту «Львів» митники вилучили контрабанду брендового одягу вартістю 350 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі львівської митниці.

Так, громадянин Туреччини, прибув з-за кордону в Україну через Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

Для проходження митного контролю обрав смугу руху спрощеного митного контролю  «зелений коридор». Однак під час візуального огляду багажу працівники митниці запідозрили  наявність товарів, що підлягають оподаткуванню.

Тож, коли митники оглянули вміст валіз, то окрім товарів, що перевозились у межах норми, виявили речі відомих брендів. Зокрема іноземець перевозив одяг марок: Dior, Chanel та Louis Vuitton. Загалом 50 одиниць товару, вартість яких  згідно з  товарними чеками – 350 тис. грн.

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Того ж дня 31-річний мешканець Прикарпаття, прямуючи в Україну мікроавтобусом «Мерседес» через пункт пропуску «Краківець-Корчова», намагався провезти «зеленим коридором» 439 одиниць парфумів та кремів різних виробників.

Щодо обох митники склали протоколи за ст. 471 (про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) МКУ. Товари тимчасово вилучено. Справи скерують до суду.

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