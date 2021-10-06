Вибрати номерний знак для авто тепер можна онлайн

З 6 жовтня перед реєстрацією транспортного засобу в Сервісному центрі МВС можна вибрати для нього номерні знаки онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному Сервісному центрі МВС.

Сервіс «Наявність номерних знаків» надає можливість дізнатися онлайн про усі доступні для закріплення номерні знаки в усіх сервісних центрах МВС та знайти серед них найкращий для свого авто.

І якщо наш аналогічний сервіс, що функціонував раніше, дозволяв шукати номерні знаки лише з категорії «платних», відтепер у вільному доступі є абсолютно всі наявні в сервісних центрах МВС номерні знаки.

Існує два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку:

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«Наявність в області» – обравши цей критерій пошуку, можна дізнатися про номерні знаки, які доступні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону. Якщо бажана комбінація знаку вільна, показується його вартість та ті сервісні центри МВС, де вони є на цей час.

Вказавши у полі «Пошук» номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.

«Числова комбінація» – за допомогою цього критерію можна легко знайти необхідну комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. Онлайн забронювати номерні знаки неможливо. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще вибрати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься.

Онлайн забронювати номерні знаки неможливо. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще вибрати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому.

Сервіс перевірки наявності номерного знаку по Україні шукайте тут. Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці ГСЦ МВС.

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