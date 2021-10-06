Вночі місцями похолодає до +2: погода на Львівщині 7 жовтня

У четвер, 7 жовтня, у Львові та області прогнозують пориви вітру та до 15 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура вночі становитиме 2-4 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 13-15°С.

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, однак місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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