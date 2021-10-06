У Львові водій із перевищеною у 19 разів нормою алкоголю скоїв ДТП

У Львові 35-річний п’яний водій вчинив аварію. Алкоголь у його крові перевищував допустиму норму у 19 разів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

ДТП сталась у вівторок ввечері, 5 жовтня, на вул. Гайдамацькій, що на Підзамче. Тут водій автомобіля Citroen Berlingo не дотримався безпечної дистанції і в’їхав у Kia, який їхав попереду.

У винуватця аварії, 35-річного водія, патрульні помітили ознаки сильного алкосп’яніння. Перевірка на пристрої Drager показала 3,73 проміле алкоголю у крові, що майже у 19 разів перевищує допустиму норму.

При цьому у салоні горе-водія лежала відкрита пляшка спиртного, а його пасажир також був нетверезим.

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На 35-річного водія склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Зазначимо, що за дев’ять місяців 2021 року п’яні водії скоїли 488 ДТП на Львівщині. У них травмувались 106 людей, ще десятеро загинули.

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